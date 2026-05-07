Чемоданные опасения: чего туристы больше всего боятся в путешествиях

Подготовка к путешествию для многих россиян — это не только приятные эмоции, связанные с предвкушением поездки, но и сопутствующий им стресс. 89% туристов так или иначе переживают по поводу путешествия, лишь 11% говорят, что подготовка приносит им одно удовольствие. О каких рисках действительно стоит подумать заранее и что может помочь избежать неприятных ситуаций, выяснили Росгосстрах и Ozon Travel в совместном исследовании [1].

Респонденты признались, что больше всего их беспокоят кража документов (55%), болезнь (51%), отмена рейса (50%), кража денег или ценностей (50%), а также потеря багажа (44%). В реальности же туристы чаще всего сталкивались со следующими ситуациями: рейс задерживали (40%), их настигла болезнь (37%), качество отеля оказывалось неудовлетворительным (35%). Лишь 20% российских путешественников смогли похвастаться тем, что у них никогда не было подобных проблем в поездках*.

Только 3% опрошенных туристов не делают ничего, чтобы снизить тревожность при подготовке к поездке. Среди тех, кто хочет увереннее чувствовать себя перед путешествием, 56% проверяют отзывы об отелях заранее, 54% — детально планируют поездку, 42% — оформляют страховку, 38% — формируют финансовую подушку безопасности и столько же (38%) готовят копии документов.*

Всего 9% российских путешественников всегда чувствуют себя абсолютно комфортно на отдыхе. Остальные ощущают свою уязвимость, если не знают иностранного языка (39%) или не имеют доступа к стабильному интернету (32%). Спокойнее всего россияне себя чувствуют, когда путешествуют внутри страны или по странам СНГ (66%), а также по Европе (26%) и Азии (16%). При этом 18% российских туристов отметили, что везде ощущают себя одинаково. Больше всего тревожности вызывают путешествия по Африке (32%).

«Более половины (55%) опрошенных туристов оформляют страховку для поездок, что очень помогает снизить градус тревожности перед путешествием. Как показывает опрос, люди чаще всего сталкиваются с рисками, которые можно застраховать и минимизировать с помощью правильно выбранного полиса, и россияне последнее время все больше пользуются преимуществами страховой защиты. Например, за 2025 год спрос на страховки на случай отмены поездки в Росгосстрахе вырос на целых 168%. Также за этот же период Росгосстрах выплатил застрахованным 353 млн рублей по программам медицинской помощи и страхования от несчастных случаев за границей», — отметила Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстраха».

[1] Репрезентативный опрос проведен в апреле 2026 года среди 1500 респондентов во всех федеральных округах РФ.

*Вопрос предполагал множественный ответ