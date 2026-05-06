Сложности не останавливают: почему россияне едут в Италию и сколько стоит отдых

Италия входит в топ-15 стран, куда россияне планируют поехать в этом году. Почему наши туристы едут именно туда и сколько стоит отдых?

С ноября 2025 года по решению Евросоюза россияне могут получать только однократные визы. Получается, что теперь перед каждой поездкой нужно тратить время и деньги на оформление шенгена, но россиян это не останавливает. В "Русском Экспрессе" сообщают, что рост интереса к Италии составил +213% по сравнению с 2025 годом. Средний чек отдыха сейчас составляет около 400 тысяч рублей.

Средняя стоимость недельного тура в Италию на двоих варьируется в зависимости от формата поездки и включенных опций. Если лететь самостоятельно, то в среднем перелет из Москвы в Италию обойдется в 16 045 рублей. За жилье в сутки придется отдать около 13 тысяч рублей (данные "Островка"). В Space Travel советуют перелеты через Баку - они обойдутся чуть дороже, от 56 тысяч рублей в обе стороны. Если же брать экскурсионный тур, то он будет стоить примерно 75 тысяч рублей на двоих (без перелета), а с перелетом - от 175 тысяч рублей, рассказали в PAC Group.

Интерес к Италии связан с тем, что для российского путешественника это не просто страна с пляжами или музеями, а целостный образ "прекрасной жизни", где история, мода, искусство и еда переплетены, говорит заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

"Даже при усложнении визовых процедур и росте стоимости перелета Италия выигрывает. Кроме того, развитая инфраструктура прямых чартеров и удобных стыковок через Стамбул или Белград частично нивелирует визовые барьеры", - говорит он.

Гареев отмечает, что Италия продолжает продвигать нишевые форматы: винный туризм, лечение на термальных курортах, индивидуальные экскурсии по малым городам.

"Удержание внимания российских туристов связано, во-первых, с тем, что в Италии уникальная концентрация объектов ЮНЕСКО и событийных мероприятий - от Венецианского карнавала до Миланской недели моды, которые имеют культовый статус. Во-вторых, итальянский сервис в сегменте "люкс" и "премиум" воспринимается как эталонный, особенно в сравнении с усредненными отельными цепочками других направлений", - отмечает он.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян говорит, что в общем спрос на поездки в Европу постепенно восстанавливается, несмотря ни на что. И главным позитивным фактором здесь послужило расширение транзитной перевозки через Стамбул и хабы Закавказья, а также продолжающаяся нормализация работы консульств по выдаче виз.