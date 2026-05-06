Центр поддержки туристов заработал в России

Ассоциация «Турпомощь» запустила координационный центр, который будет помогать российским туристам в сложных ситуациях, сообщил председатель комитета ТПП РФ по туризму Юрий Барзыкин.

Он не разъяснил, чем конкретно будет заниматься эта структура, но привел в пример специальный кол-центр, который работал в период с 28 февраля по 11 марта для поддержки россиян, которые не могли вылететь из стран Ближнего Востока. За это время туда поступило более 20 тыс. обращений. Причем большая часть звонков была от самостоятельных путешественников.

Одним из наиболее волнующих вопросов остается возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток, добавил директор ассоциации Александр Осауленко. По его словам, этот процесс потребует времени. К тому же большинство туристов не спешит возвращать деньги, а предпочитают изменить условия поездки – выбрать другое направление или перенести даты. По мнению эксперта, это вполне рациональный подход: люди понимают, что через несколько месяцев уже не смогут приобрести такой же тур за те же деньги. Кроме того, туроператоры при перебронировании часто предлагают дополнительные бонусы. Например, если изначально в туре был только завтрак, его могут заменить на полный пансион, а если в программе не было экскурсий – добавить их в новый турпакет.