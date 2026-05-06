Туры в Турцию из Москвы подешевели до 27 тысяч рублей

Легкие на подъем туристы могут провести неделю на турецких курортах за сумму, сопоставимую со стоимостью перелета из Москвы – от 27 тыс. руб. на человека. Такова нижняя ценовая планка на туры с отправлением из российской столицы в Анталью завтра, 7 мая.

Конечно, рассчитывать можно лишь на отдых в самых бюджетных гостиницах. Например, турпакеты на 6 ночей в Britannia Hotel & Villas 3* (Кемер) обойдутся в 54,1 тыс. руб. или как раз 27 тыс. на одного при двухместном размещении с завтраками, в Eva Beach Hotel 3* (Аланья) – от 55,2 тыс. руб. на all inclusive (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 11:30 6 мая. – Ред.).

Если рассматривать гостиницы 4* на Анталийском побережье, наиболее доступный по стоимости вариант – поездка в Prenses Sealine Hotel (Белек): 60,4 тыс. руб. – 30,3 тыс. на человека.

Тарифы на недельный отдых в отелях 5* начинаются от 66 тыс. руб. за двоих. За такую сумму предлагаются туры на «все включено» в Cenger Beach 5* и в Club Side Coast Hotel 5* – оба на курорте Сиде, а также в Viking Star 5* (Кемер).

В бюджет до 100 тыс. руб. можно уложиться, выбрав турпакеты в Crystal Paraiso Aqua Collection 5* (Белек) – 87 тыс. руб. при двухместном размещении, в Eftalia Blue 5* (Аланья) – 91,5 тыс., в Barut Goia 5*(Сиде) – 96,7 тыс. Во всех вариантах – питание ultra all inclusive.

Ценник на наиболее востребованные пятизвездочные комплексы превышает стотысячную планку: за неделю в Dobedan Beach Resort Comfort 5* с 7 мая нужно заплатить от 127 тыс. руб., в Bellis Deluxe – от 132 тыс., в Ic Hotels Santai Family Resort 5* – от 139 тыс.

Отметим, туры с гарантированным подтверждением номеров в некоторые премиальные отели с вылетами из Москвы 7 мая уже недоступны в системах онлайн-бронирования. Например, ближайшая дата, на которую реально приобрести турпакет в Calista Luxury Resort 5*, – 14 мая, стоимость – от 303 тыс. руб. Отправиться в Rixos Sungate Club Diamond 5* можно не ранее чем с 12 мая, цена – от 379 тыс. Это говорит о том, что делать ставку на покупку в последний момент рискованно, в наиболее востребованных объектах может попросту не остаться свободных номеров.

