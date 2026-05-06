В Дубае открылся пляж Хор-Аль-Мамзар с плавучей набережной

В Дубае полностью обновили пляж Хор-Аль-Мамзар. После реконструкции там появилась плавучая пешеходная набережная. Она разделяет водную акваторию на зоны: с одной стороны можно плавать и кататься на каяках, а с другой – гонять на гидроциклах и заниматься флайбордингом, пишут «Ведомости».

Сам пляж теперь состоит из двух основных частей. В одной из них разместили детские городки, спортзалы под открытым небом, площадки для волейбола, футбола и падел-тенниса. На втором участке есть полностью огороженная женская зона, которая работает круглосуточно, арт-пространства и места для проведения разных мероприятий.

Также на территории сделали пляжа 5,5 км дорожек для бега и велосипедов, а весь пляж адаптировали для людей с ограниченными возможностями.

После реконструкции Хор-Аль-Мамзар сможет принимать до 7 млн человек в год. На его перестройку потратили около 500 млн дирхамов (примерно 136 млн долларов). Это часть большой программы по развитию прибрежной территории Дубая, общий бюджет которой составляет около 3 млрд дирхамов (примерно 816 млн долларов). После того как она завершится, пропускная способность пляжей вырастет, по расчетам, примерно в 2,7 раза.