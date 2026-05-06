Россиянам понравился отдых на любимом курорте богачей

Российские туристы массово устремились на любимый курорт богачей — речь идет о Мальдивах. Об этом говорится в исследовании сервиса OnlineTours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2026 году бронирования туров на Мальдивы выросли на 136 процентов. При этом за первые четыре месяца абсолютным лидером по объему бронирований стал Таиланд — прирост составил 21 процент, а средний чек достиг 236 тысяч рублей. Также возросла популярность Вьетнама (плюс 777 процентов), Китая (плюс 118 процентов) и Индонезии (плюс 121 процент).

Снижение спроса зафиксировано на Шри-Ланку (минус 46 процентов) и Индию (минус 37 процентов).

«Средний чек по всем азиатским направлениям снизился с 334 тысяч до 295 тысяч рублей за тур на двоих. Снижение чека на фоне кратного роста числа бронирований может говорить о переориентации спроса на более бюджетные варианты и расширении полетной программы», — отмечают специалисты.

