Туристам в Индонезии запретили приближаться к вулкану Семеру

В провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии за несколько дней мая произошло как минимум три извержения вулкана Семеру. Туристам официально запретили приближаться на расстояние менее 5 км от кратера, сообщает ТАСС.

Во время активности этой огнедышащей горы столб пепла поднимается примерно на высоту 800 м над жерлом – это около 4,4 тыс. м над уровнем моря. Облака разносит в западном и северо-западном направлениях. Выбросы белого, серого и черного цветов представляют собой красочное зрелище, что привлекает туристов. Однако разлетающиеся раскаленные камни могут представлять опасность для людей, поэтому местные власти запретили заходить в 5-километровую зону у подножия.

Семеру считается одним из самых активных в стране вулканов: он оживает по нескольку раз в год, а слабая активность фиксируется почти постоянно. Одно из самых крупных извержений в 2021 году вызвало пирокластические потоки и облака пепла, из-за чего погибли десятки людей и тысячи были вынуждены покинуть свои дома. В 2022 году также были разрушения построек и пострадали жители окрестных деревень.

В целом Индонезия находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, поэтому здесь высокая сейсмическая активность. В стране насчитывается более 500 вулканов, и около 130 из них считаются действующими.