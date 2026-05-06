Какие маршруты в Сербии выбирают туристы из России

Российские туристы, которые входят в число самых многочисленных гостей Сербии, выбирают для путешествий не только Белград, но и многие другие направления. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр Ненад Попович, который отвечает за международное экономическое сотрудничество.

По его словам, столица привлекает путешественников из России насыщенной ночной жизнью, большим количеством культурных достопримечательностей, музеев, интересной кухней и в целом городской атмосферой. Поэтому этот город часто выбирают для коротких поездок.

Кроме Белграда популярностью пользуются горные курорты вроде Копаоника и Златибора. Зимой туда едут кататься на лыжах, а летом – ради природы, чистого воздуха и возможностей для активного семейного отдыха.

Он также добавил, что все больше российских туристов начинают интересоваться оздоровительными поездками, в том числе на термальные источники.

Между Москвой в Белградом есть регулярное прямое авиасообщение. Самолеты авиакомпании Air Serbia летают, как правило, каждый день, есть ночные, утренние и дневные рейсы. Время в пути составляет примерно 3–3,5 часа.