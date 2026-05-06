Туристов из РФ на День Победы повезут в КНДР на места захоронений советских воинов

Туристический поезд из Владивостока в КНДР отправится 8 мая– накануне Дня Победы. Всего запланировано четыре рейса. В путешествии россияне смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации, говорится в сообщении правительства Приморского края.

Также во время поездки в корейский Расон туристы смогут увидеть памятные и исторические места, пройтись по экотропам и оранжереям, побывать на острове Пипха, а также познакомиться с местной культурой и кухней.

Как писал ранее «ТурДом», во время туров в Северную Корею, туристам надо соблюдать строгие правила поведения. Например, разговаривать с местными жителями можно только с их разрешения. Нельзя шутить в адрес государства и его руководства, запрещено снимать бедные районы или поврежденные здания. Памятники государственным лидерам КНДР можно фотографировать только полностью, без обрезки фигур. Селфи тоже под запретом. При подходе к монументам нужно снять головной убор и не разговаривать.

