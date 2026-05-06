Хабаровчане жалуются, что поездка в Фуюань стала недоступной

В этом году поездка в Фуюань на одного человека обходится уже более чем в 20 тысяч рублей. Хабаровчане жалуются, что отдых в приграничном Китае стал недоступным — безвиз есть, но цены не позволяют им воспользоваться.

Стоимость поездки зависит от выбора транспорта. Если ехать на китайском судне, путёвка обойдётся в 17 тысяч рублей. Путешествие на скоростном теплоходе «70 лет Победы» стоит уже 21 тысячу. Для турфирм билеты продаются по 11,5 тысячи рублей, однако для самостоятельных путешественников цены значительно выше.

«Если хочешь самостоятельно по безвизу поплыть, то получается дороже. Безвиз же делался для более доступного отдыха, а получается, что такие путешествия превращаются в роскошь. Обидно», - жалуются хабаровчане.

Турфирмы тоже недовольны новыми ценами на скоростной теплоход, считают их завышенными и даже попросили губернатора разобраться в ситуации. Однако в краевом минтрансе объяснили, что повышение стоимости билетов по сравнению с прошлым годом — вынужденная мера.

По данным министерства, в нынешнюю навигацию билет на поездку по маршруту Хабаровск — Фуюань — Хабаровск в составе тургруппы обойдётся в 11,5 тысячи рублей на человека (в 2025 году было 9 тысяч). Рост цен связан с объективными факторами: удорожанием топлива, повышением ставки НДС на 2 % с 2025 года, увеличением расходов на обслуживание флота и дополнительными затратами на безопасность рейсов.

В минтрансе также добавили, что туроператоры вводят свои наценки, и АО «Хабводтранс», которое отвечает за тарифы на теплоходе, повлиять на это не может.