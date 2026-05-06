Первые теплоходы с туристами отправятся из Хабаровска в Фуюань

Первые международные рейсы совершат теплоходы из Хабаровска. Они повезут туристов в приграничный Фуюань.

© Российская Газета

Открытия навигации ждали граждане обеих стран. Еще с марта российские туристические компании начали формировать списки желающих отдохнуть пару дней в соседнем китайском городе. Путешествия туда длятся не дольше трех дней - за это время россияне успевают оббежать многочисленные магазинчики и кафе. Чаще всего сюда едут именно за таким нехитрым отдыхом.

- Мне нравится бывать в Фуюане, стараюсь каждый год туда выбираться. За годы поменялось качество товаров, сейчас можно не беспокоиться, что купленные вещи развалятся очень быстро. Как и все дальневосточники, люблю китайскую еду, считаю, что за границей она вкусней, чем у нас, - делится хабаровчанка Анна Иванова.

Радость от начала навигации омрачило повышение стоимости туров. Выросла цена на саму поездку - гостиницы и услуги турфирм не подорожали. Билет на "тихоход" - китайское судно "Лункэ" - 6,5 тысячи рублей. Он довезет до Фуюаня за четыре часа, в обратную сторону, по течению, - за два. Сильно сэкономить, выбирая медленный путь, не удастся - прибавьте сюда 1050 юаней за гостиницу. К тому же поездка на "тихоходе" съест практически весь световой день. На скоростном российском теплоходе "70 лет Победы" пассажиров домчат за 1,5 часа и 15 тысяч рублей. Гостиница обойдется уже в 650 юаней.

Туркомпании сразу предупреждают - в Китае рубли сейчас не ценятся, торговцы принимают только свою валюту. Самый выгодный курс юаня - 11,41. Накануне открытия международной навигации в обменниках начался ажиотаж.

- В турфирме посоветовали один банк, где самый хороший курс, но там уже закончились юани. В том, где они еще есть, очередь занимали аж на улице. Мне пришлось провести сорок минут, чтобы поменять деньги, но все получилось, - радуется хабаровчанин Андрей.

Желающих побывать в Китае не отпугнули новые цены. Тем более что большинство рассчитывает сэкономить на покупке товаров - по крайней мере, в прошлом году там все было дешевле, чем в Хабаровске.

- Туры на ближайшие дни разобрали быстро. Люди спрашивают, записываются в резерв - многим хочется съездить в Фуюань в числе первых туристов этого года, - говорит руководитель турфирмы Анжела Савельева.

Готовятся к встрече гостей и китайцы, посылая через реку приветы хабаровчанам и приглашения зайти именно в их торговые точки.