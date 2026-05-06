Путешественница назвала самые раздражающие особенности американцев

Российская тревел-блогерша Елена пообщалась с другом, который переехал в США и назвал ей самые раздражающие особенности местных жителей. Его наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Первое, к чему так и не смог привыкнуть россиянин, — американское отношение к дружбе. Он пояснил, что жители США всегда улыбаются, здороваются, могут легко перекинуться парой фраз с незнакомцем, однако за этими диалогами зачастую ничего не стоит. Внешняя открытость у них есть, а душевной близости не хватает. В итоге молодой человек по-настоящему близко общается только со своими соотечественниками, с которыми можно «быть собой» и не изображать вечный позитив.

Вторая особенность, о которой рассказал собеседник Елены, — излишняя толерантность. По его словам, обычный человек с традиционными взглядами часто чувствует себя в США не свободнее, а наоборот — зажато.

«Он утверждает, что в Америке все говорят про свободу слова, но сам он свободы не чувствует. Лишний раз боится что-то сказать. Не потому что хочется кого-то оскорбить, а потому что не знает, как его слова воспримут. Любая фраза может быть истолкована не так», — поделилась автор публикации.

Кроме того, россиянин признался, что скучает по простой домашней еде, так как почти во всех американских заведениях подают слишком жирные, жареные, сладкие, соленые или калорийные блюда.

Еще одна особенность, на которую обратил внимание соотечественник, — отношение американцев к внешности, весу и уходу за собой.

«Особенно его удивило, что полные женщины в США часто спокойно носят открытую одежду, короткие шорты, топы, легинсы. Они не прячутся, не стесняются, не пытаются соответствовать каким-то чужим стандартам», — заключила Елена.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в США и встретил там людей, «потерянных в зависимости». По его словам, они держатся больше за прошлое, чем за будущее.