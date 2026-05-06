Российским туристам объяснили, как пользоваться онлайн-сервисами за рубежом

Ключевые российские онлайн-платформы — государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы — работают в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Ряд СМИ накануне писали, что отдыхающие за рубежом россияне пожаловались на проблемы с доступом к отечественным ресурсам. Что произошло и как это связано с VPN, разбиралась «Парламентская газета».

Атака — это временно

Туристы в Египте и Турции пожаловались на проблемы с доступом к российским ресурсам, написали в конце апреля некоторые СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Сервисы не открывались при попытке подключиться к ним через вайфай в отеле или местную мобильную сеть. Если зайти в приложение одного из агрегаторов для покупки билетов, то появлялось уведомление с текстом: «Кажется, у вас включен VPN». После соединение пропадало.

После этого Минцифры выпустило разъяснение: российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объеме. Технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.

«Если у вас не получается зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, рекомендуем сменить тип подключения, — говорилось в сообщении ведомства. — Попробуйте переключиться с отельного вайфая на местный мобильный интернет, либо воспользуйтесь услугами другого оператора связи».

В исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры, добавили в министерстве. Пользователям, которые столкнулись с подобными временными неудобствами, рекомендовали повторить попытку немного позже, назвав это необходимым условием для обеспечения безопасной работы сервисов в современных условиях.

Отключите VPN — заработает

Если россиянин — не важно, за рубежом или на Родине — использует способы обхода блокировок, то отечественные цифровые ресурсы могут не открываться или работать некорректно.

Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN, подтвердили в Минцифры. Это делается для безопасности данных, которые человек вводит на площадках. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные людей.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — предупредили в ведомстве.

Если человек не использует VPN, но все равно видит предупреждение, ему нужно обратиться в службу поддержки сервиса, на который он хочет зайти. На «Госуслугах» в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу «Выключить VPN», когда он не используется, анонсировали в ведомстве.

О трафике и белых списках

Проблемы с доступностью российских сайтов и приложений существуют не только на популярных курортах, но и в других зарубежных странах, в том числе дружественных России. Такие сообщения от пользователей неоднократно появлялись, подтвердил «Парламентской газете» телеком-эксперт Эльдар Муртазин. Ситуация связана с использованием сервисов обхода блокировок.

«На сегодняшний день отличить трафик VPN от обычного зарубежного практически невозможно, — объяснил специалист. — Для этого нужно разрабатывать отдельные системы авторизации и прочее. Дело это небыстрое, на скорую руку не делается, поэтому пока сервисы делают приписку с просьбой обращаться в техподдержку».

Портал госуслуг входит в белый список сайтов, которые работают при отключениях мобильного интернета в России. Тем не менее такие ресурсы могут работать с перебоями. Бесплатный телефон поддержки «Госуслуг» — 8-800-100-70-10, с мобильного — 115.

В белый список также вошли соцсети, интернет-магазины, банки, государственные порталы, сайты СМИ, стриминговые платформы и сервисы для путешествий и покупки авиабилетов.