Туроператор снимает рейсы на «египетские Мальдивы»

Туристам отменяют заявки на туры в Эль-Аламейн (курорт на Средиземноморском побережье Египта) с перелетом авиакомпанией Southwind в июне. Об этом редакции TourDom.ru рассказала турагент Алена.

Ее клиенты бронировали тур в Египет на 10 ночей с 3 июня, в который были включены рейсы Southwind Airlines с дополнительной посадкой в Анталье.

«Получили уведомление от туроператора, что в связи с отменой полетной программы заявка аннулирована без фактически понесенных расходов (ФПР)», – говорит Алена.

Туроператор предложил туристам рассмотреть перебронь с сохранением дат на другой курорт Египта – в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, или возврат.

«Клиенты расстроены. Они так мечтали именно о "египетских Мальдивах", где вода лазурная, и более мягкий климат, чем в Хургаде и Шарме. Лететь на "Аэрофлоте" для них дорого», – говорит Алена.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, на официальном сайте Pegas Touristik по состоянию на 18:00 5 мая нет туров в Эль-Аламейн с вылетом из Москвы самолетами Southwind в июне. Не предлагаются подобные варианты и в онлайн-агрегаторах. У туроператора можно забронировать туры на этот курорт на регулярных рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Каир.

Другие туркомпании предлагают также туры на северное побережье Египта с перелетом в Каир самолетами Egypt Air, авиакомпанией Ajet через Стамбул и другие варианты.

Полетную программу в Эль-Аламейн Pegas Touristik заявлял на самолетах Southwind Airlines с дополнительной посадкой в Анталье с 1 июня. В прошлом летнем сезоне туроператор уже возил туристов из Москвы тем же маршрутом.

Редакция «ТурДома» направила запрос туроператору Pegas, в настоящее время ответ не поступил.

В феврале «ТурДом» писал, что египетские аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов летом 2026-го. Об этом сообщил глава управления воздушных гаваней Египта Ваиль ан-Нашар. Разговоры об открытии прямого авиасообщения Эль-Аламейна с Москвой идут с 2024-го. Но у российских авиавластей были вопросы к безопасности египетского аэропорта, поэтому его проверку продлили.