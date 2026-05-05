АТОР оценила опасность извержения вулкана в Индонезии для россиян

Извержение вулкана Семеру в Индонезии не представляет угрозы для российских туристов, так как он расположен далеко от наиболее популярного у россиян острова Бали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© globallookpress

«Несмотря на то, что география путешествий россиян по Индонезии расширяется, более 85% турпотока из России в эту страну приходится на остров Бали. От вулкана Семеру на острове Ява до аэропорта Денпасар на Бали более 300 км, никакой угрозы россиянам на Бали нет. Туроператоры также не видят угрозы экскурсантам», — говорится в сообщении.

Район вулкана Семеру не входит в число мест, активно посещаемых российскими туристами в рамках экскурсий с Бали, отметили эксперты ITM group, туроператора - члена АТОР.

«Все экскурсионные программы проходят на островах Бали и Ява в тех районах, которые находятся далеко от зоны отчуждения», — добавили там.

Как минимум девять извержений вулкана Семеру зарегистрированы в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщал ранее Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики.