Россия ждет от Индии ответа по соглашению о групповом безвизе для туристов

Москва ждет от Нью-Дели позицию по соглашению о групповых безвизовых туристических поездках. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития России.

В ведомстве указали, что российские проекты соглашений официально переданы коллегам из Вьетнама и Индии. С Социалистической Республикой Вьетнам документ планируется обсудить в рамках рабочей группы на международном туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет в июне.

«От Индии также ждем официальную позицию по соглашению. Надеемся на положительные решения от коллег», — заявили в Минэкономразвития.

Ранее глава министерства Максим Решетников заявлял, что российская сторона прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

По информации ведомства, за последние два года Россия смогла в 1,5 раза увеличить прирост иностранных туристов — до 5,6 миллиона. За январь этого года их число выросло на 37 процентов.

Ранее «Парламентская газета» рассказала, какие направления будут самыми востребованными у россиян.