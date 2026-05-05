Записаться на визу в Испанию стало еще сложнее

Оформление шенгенских виз в Испанию для россиян снова усложнилось. По оценкам участников рынка, количество слотов на подачу документов в Москве сократилось примерно на 30%. С начала мая система онлайн-записи выдает около 100 мест в день – и они исчезают за считаные минуты на две недели вперед.

Редакция TourDom.ru выяснила, какие варианты оформления визы сейчас остаются у туристов и чем они отличаются.

Самостоятельная подача: дешево, но долго

Попытка записаться через сайт визового центра остается самым бюджетным вариантом – в этом случае необходимо оплатить только консульский и сервисный сборы (около 12 тыс. руб.). Но такой вариант требует времени и терпения.

«Слоты очень быстро заканчиваются, сайт часто зависает. Но какие-то шансы всё же есть», – делятся опытом в профильных чатах.

Иногда запись удается получить только после нескольких попыток – вплоть до ночных заходов в систему за отказными слотами. Однако гарантировать результат таким способом невозможно.

«Мне потребовалось три ночи. В первый раз около 2 часов дошла до свободного времени записи, выбрала, но кто-то, видимо сделал это раньше меня, и меня выбросило. Во вторую без толку. А вот в третий раз записалась около 7 утра», – поделилась опытом одна из туристок.

Посредники: быстрее, но не сразу

Следующий вариант – воспользоваться услугами посредников, которые используют автоматические сервисы для отслеживания и бронирования слотов.

Стоимость таких услуг начинается примерно от 20 тыс. руб. за запись. При этом сроки не гарантированы: многое зависит от конкуренции между аналогичными сервисами – у каждого свой бот. В ряде случаев клиентам сразу предлагают ориентироваться на ближайшие «раздачи» слотов, из-за чего ожидание может растянуться на несколько недель.

Есть и более дорогие предложения – до 50–100 тыс. руб. за оформление «под ключ». В этом случае туристу обычно остается только лично сдать биометрию.

Туроператоры: не дороже и с предсказуемыми сроками

Еще один вариант – оформление визы через туроператора. В среднем такие услуги стоят от 35 до 50 тыс. руб., однако позволяют сэкономить время и нервы. Как показывает практика, лучше всего отправить запрос, чтобы проверить актуальность предоставляемых услуг. Информация у некоторых компаний обновляется нерегулярно и где-то указана более низкая стоимость либо уже приостановлен данный вид поддержки клиентов.

Преимущество туроператоров в том, что они не конкурируют за слоты в общей системе записи, а имеют возможность подавать документы более оперативно иным путем, либо имея свои квоты, либо используя дополнительные платные сервисы визовых центров. Весь пакет документов ТО направляет в офис BLS International самостоятельно, получив необходимый перечень от туристов. Клиенту остается в назначенное время сдать биометрию.

