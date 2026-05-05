Возвращавшиеся из Турции туристы вместо Шереметьево приземлились в Самаре

В аэропортах Московского авиаузла из-за введенных ограничений задерживается около 100 рейсов, несколько десятков отменено. Больше всего опозданий у самолетов, которые должны были отправиться или приземлиться в промежуток с 11 до 14 часов. В основном задержки не очень существенные, но есть неприятные исключения.

В Шереметьево на 14 часов позже состоится вылет SU 1244 «Аэрофлота» в Оренбург, на 13 часов опаздывает SU 1426 в Челябинск (в этих городах сегодня также вводился план «ковер»). Рейс UJ 712 авиакомпании AlMasria должен был отправиться в Шарм-эль-Шейх в 15:50, но вылетит в 02:55 – на 11 часов позже.

Во Внуково задержек и отмен меньше. Наиболее существенно – на 7–8 часов – опаздывает с вылетом рейс «Победы» в Анталью. Они должны были отправиться в пункты назначения утром, но поднимутся в воздух только после 15 часов.

Некоторые самолеты, следовавшие в Шереметьево и Внуково, ушли на запасные аэродромы: рейсы из Калининграда и Минеральных Вод приземлились в Пулково, из Антальи и Сочи – в Самаре, из Стамбула – в Минске.

Что касается Домодедово, то здесь опоздания рейсов, как правило, не превышают 3 часов.

Ограничения в Московском авиаузле были сняты в 14:30. Именно с этого времени аэропорты, судя по данным онлайн-табло, начали принимать и отправлять рейсы. Однако в 15:44 «ковер» снова был введен во Внуково, а в 16:20 в Шереметьево.

