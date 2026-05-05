В Эстонии появились туры для просмотра концерта Победы

В Эстонии появились туры стоимостью от €80 для поездки в Нарву, где 9 мая можно будет увидеть концерт Победы на российской стороне.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, жители Нарвы уже несколько лет выходят на набережную, чтобы наблюдать за праздничным концертом в Ивангороде через реку Нарову. Сцену на российской стороне разворачивают так, чтобы выступление было видно и слышно с эстонского берега.

В программу турпоездки включили Нарву, Нарва-Йыэсуу, Синимяэ и другие места, связанные с военной историей. Организаторы заявляют, что заявки поступают в том числе из Латвии.

Отмечается, что в Эстонии действуют ограничения на использование георгиевских лент, российских и советских флагов, а также военной формы. За нарушение может грозить штраф до €2400 или арест.

Ранее сообщалось, что эстонский премьер Кристен Михал приедет в Нарву на концерт в честь Дня Европы 9 мая.