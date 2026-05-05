Туристическая компания провела оценку железнодорожных вокзалов по всему миру

Центральный железнодорожный вокзал Цюриха набрал 83 балла из 100 и занял первое место в международном рейтинге. Учитывались в том числе отзывы пассажиров и предложения розничной торговли, сообщает портал srf.ch.

Британская туристическая компания Allclear провела оценку 40 железнодорожных вокзалов по всему миру. При составлении рейтинга учитывались плотность розничной торговли в радиусе 250 метров, предприятия общественного питания и отели с четырьмя и более звездами в радиусе 800 метров. По индексу отзывы гостей и ресторанный бизнес оценивались в 25%, розничная торговля - 20%, залы ожидания и отели - 15%.

Со второго по четвертое места следуют три японских железнодорожных вокзала: Осака (77 баллов), Киото (74 балла) и Токио (73 балла). Осака особенно выделяется большим разнообразием ресторанов, расположенных вокруг железнодорожного комплекса.

Пятое место разделили вокзал Toronto Union Station и Stazione di Santa Maria Novella во Флоренции, набравшие по 68 баллов каждый.

В числе лидеров называют вокзалы в Амстердаме, Британии и Нью-Йорке. Итальянский железнодорожный вокзал Roma Termini замыкает десятку лучших с 64 очками. Он предлагает самый большой выбор залов ожидания первого класса среди всех исследованных вокзалов.