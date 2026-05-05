Туристов повезут в Черногорию самолеты армянского лоукостера

Туроператор «ПАКС» предложил альтернативную авиакомпанию в турпакетах в Черногорию. Помимо кувейтского перевозчика Jazeera Airways, который ранее возил туристов из Москвы в Тиват, в этом сезоне клиентов будет также доставлять FlyOne Armenia.

«Мы задумались о дополнительной перевозке с самого начала конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на то, что ситуация постепенно улучшалась, – пояснила редакции TourDom.ru заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе Любовь Чучмаева. – В итоге за основу взяли рейсы армянского лоукостера».

Очевидно в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке туроператор предпочел предложить туристам два варианта перелета. Те, кто опасается лететь через Ближний Восток, смогут выбрать пересадку в Ереване. На прошлой неделе «ПАКС» проинформировал турагентов об альтернативных рейсах.

«В программе со стыковкой в Армении длительность перелета сократилась с 12 до 8,5 часов", - рассказала Любовь Чучмаева.

Напомним, Jazeera Airways из-за ситуации в странах Персидского залива перенесла свои рейсы в аэропорт на территории Саудовской Аравии. У туристов и турагентов возникали вопросы: что будет с поездками в Тиват и какой перелет войдет в турпакет. После того как Кувейт 23 апреля открыл воздушное пространство, появилась информация о планах Jazeera Airways восстановить авиасообщение с Москвой с 26 апреля, но эти данные не подтвердились.

Согласно официальному сайту, авиакомпания собирается начать полеты в Домодедово только с 17 мая.