Названы самые популярные направления у туристов в 2026 году

Таиланд вошел в список самых популярных направлений у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал онлайн-сервис туров OnlineTours, который проанализировал бронирования за четыре месяца 2026 года.

«Абсолютным лидером по объему бронирований за отчетный период стал Таиланд, показавший рост 21% год к году. Средний чек увеличился на 6%, до 236,5 тыс. рублей», — заявили эксперты.

На втором месте по популярности среди азиатских направлений оказался Вьетнам. Специалисты отметили, что спрос на посещение страны вырос на 777% на фоне запуска прямых рейсов и расширения полетной программы. При этом, как утверждают эксперты, средний чек снизился на 4%, до 243,3 тыс. рублей.

Третью строчку в списке лидеров занял Китай с ростом 118% и средним чеком 230,8 тыс. рублей.

«Снижение спроса зафиксировано на Шри-Ланку (-46%) и Индию (-37%). При этом средний чек по Индии вырос на 13%, до 167,8 тыс. рублей», — заявили аналитики.

Они рассказали, что средний чек по всем азиатским направлениям снизился с 334 тыс. до 295 тыс. рублей за тур на двоих. По мнению экспертов, это может говорить о переориентации спроса на более бюджетные варианты и расширении полетной программы.