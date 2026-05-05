Таиланд собирается сделать ставку на «качественный» туризм

Власти Таиланда рассматривают возможность введения обязательной медицинской страховки для иностранных туристов. Инициатива связана с растущими расходами системы здравоохранения на лечение приезжих, которые нередко оказываются не в состоянии оплатить медицинские услуги.

© Российская Газета

По данным министерства здравоохранения страны, ежегодно неоплаченные счета иностранных пациентов обходятся Таиланду как минимум в 100 млн батов (около $3 млн). Особенно остро проблема стоит в туристических центрах - таких, как Пхукет и Чиангмай. При этом в случае экстренных ситуаций больницы обязаны оказывать помощь вне зависимости от платежеспособности пациента, что и приводит к накоплению долгов.

Речь идет прежде всего о туристах, которые занимаются потенциально рискованными видами активности - ездят на мотоциклах, занимаются дайвингом, парашютным спортом и другими видами отдыха. Многие из них сознательно отказываются от страховки, считая риски незначительными или предпочитая оплачивать лечение самостоятельно.

На этом фоне правительство обсуждает введение обязательного страхового покрытия, однако конкретные параметры - минимальная сумма, механизм проверки и сроки введения - пока не определены. Власти заявляют, что продолжают сбор данных, чтобы оценить масштаб проблемы и выработать оптимальную модель.

Эксперты отмечают, что инициатива отражает более широкий пересмотр туристической политики Таиланда. Страна, долгое время ориентировавшаяся на массовый приток туристов, теперь все больше делает ставку на "качественный" туризм, при котором часть финансовой нагрузки перекладывается на самих путешественников.

В то же время предложение вызывает споры в отрасли. Представители туристического бизнеса в целом признают необходимость подобных мер, однако опасаются, что их неудачная реализация может отпугнуть туристов. В частности, речь идет о возможном усложнении въезда, дополнительных проверках и росте затрат, что особенно чувствительно для бюджетных путешественников и краткосрочных поездок.

Отдельное беспокойство вызывает вопрос администрирования: если система окажется сложной или непрозрачной, это может создать дополнительные барьеры на фоне высокой конкуренции среди туристических направлений в регионе.

В то же время сторонники инициативы указывают, что подобная практика уже действует в ряде стран - например, в зоне Шенгенского соглашения, а также в Турции и Катаре. В этом смысле Таиланд лишь следует общемировой тенденции.