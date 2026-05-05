Air Arabia в очередной раз отложила рейсы в Россию

Air Arabia вновь продлила временную приостановку рейсов между Россией и ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ранее лоукостер рассчитывал возобновить полеты с 31 мая, включая не только московское направление, но и региональные маршруты, однако теперь запуск перенесен – программы не будут выполняться как минимум до 15 июня включительно.

Перевозчик уточнил порядок действий для пассажиров отмененных рейсов. Им доступен однократный бесплатный перенос даты вылета в пределах 30 дней от первоначально запланированной. Кроме того, можно оформить отмену бронирования с полным возвратом средств – на кредитный ваучер либо на исходный способ оплаты. Агенты могут самостоятельно вносить изменения в системе бронирования, при этом штрафы за отмену не предусмотрены.

В авиакомпании предупреждают, что из-за высокой операционной нагрузки сроки обработки заявок на возврат могут быть увеличены.

В Air Arabia подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и рассчитывают возобновить выполнение рейсов, как только это станет возможным.

Накануне, 4 мая, в Дубае и Абу-Даби дважды за несколько часов объявлялась ракетная опасность. Системы ПВО перехватили три ракеты, выпущенные со стороны Ирана, еще одна упала в море. В нефтепромышленной зоне Фуджейра произошел пожар.