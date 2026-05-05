Рейсы в Турцию и Египет из Казани задерживаются на 7–9 часов

Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов многие рейсы в аэропортах Казани, Самары и Уфы задерживаются. В частности, в Казани план «ковер» объявили в 00:29 5 мая, и по состоянию на 10:00 еще не сняли. Самолеты с прибытием ночью и утром ушли на запасные аэродромы. Соответственно, запланированные вылеты откладываются на неопределенное время.

Не повезло туристам, которые должны были отправиться из Казани в Шарм-эль-Шейх авиакомпанией AlMasria.

«Сидим в аэропорту с 3 часов ночи. По расписанию UJ 632 должен быть в 06:20, – рассказала одна из пассажирок. – Но из-за закрытия аэропорта Казани наш самолет, летевший с курорта, приземлился в Самаре. Теперь неизвестно, когда улетим на отдых».

Авиакомпания выдала пассажирам талоны на напитки, которые предоставляют в ряде кафе – их список приведен непосредственно на онлайн-табло аэропорта.

На запасной аэродром – в казахстанский Атырау – перенаправили как минимум два самолета. Туда ушел Boeing 737 Corendon Airlines (XC 9042) из Антальи, а также аэробус А320 Air Cairo из Шарма (SM 937). Оба рейса, по предварительной информации, задерживаются на 9 часов. Первый ожидают в 11:30, второй – в 11:20.

Соответственно, откладываются и вылеты из Казани. Борт Corendon XC 9041 в Анталью опаздывает по состоянию на 10:00 на 7 часов, SM 938 в Шарм-эль-Шейх – на 6. Самолет «Аэрофлота» SU 908 в Хургаду – на 4 часа.

Переносят и утренние рейсы из аэропорта им. Габдуллы Тукая. На 6 часов отложили FV 6596 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, на столько же SU 1271 «Аэрофлота» в Москву.