Где отдохнуть в мае дешевле всего: сравнили цены на популярные направления

Аналитическая служба АТОР изучила, как изменились цены на туры, длительность поездок и предпочтения туристов на самых популярных направлениях. Средний чек зависит не только от цен, но и от того, какие варианты отдыха выбирают путешественники: дешевые или дорогие, с акциями или без, на какой срок и в каком составе они едут. На основе данных аналитики сделали вывод, куда в мае выгоднее всего отправиться в отпуск.

Турция подорожала

Средняя стоимость семидневного пакетного тура в Турцию с перелетом в мае составила 172 800 рублей – на 7,3 % больше, чем год назад (161 100 рублей). Отдых без перелета обойдется в 100 050 рублей.

Туристы по-прежнему выбирают Анталью (Кемер, Аланья, Сиде, Белек), но заметно вырос спрос на Бодрум, Фетхие, Мармарис и Дидим – Эгейское побережье стало популярнее даже не в купальный сезон.

Структура выбора отелей изменилась: доля «5 звезд» снизилась, выросли доли четырех- и трехзвездочных. Аналогично и с питанием: «все включено» выбирают реже, а «завтраки» – чаще. Это связано с ростом доли Стамбула и Эгейского побережья, где отели чаще работают по системе «завтраки».

Египет без изменений в цене

Восьмидневный тур в Египет с перелетом в мае обойдется туристам в среднем в 179 600 рублей – почти столько же, сколько год назад (180 150 рублей). Отдых без перелета обойдется в 63 650 рублей.

Туристы по-прежнему выбирают Шарм-эль-Шейх (около половины продаж) и Хургаду (34 %). С низкой базы растут доли курортов Северного побережья и даже Каира, которого год назад почти не было в продажах.

Продолжается тренд на выбор более дорогих отелей: доля пятизвездочных в мае составила 59,5 %, а доля четырех- и трехвездочных снижается. Почти все туристы по-прежнему выбирают «все включено», но выросли доли туров с завтраками и полупансионом – это характерно для Дахаба, Северного побережья и Каира.

Вьетнам подешевел

Десятидневный тур во Вьетнам с перелетом в мае стоит в среднем 160 400 рублей – на 15,4 % ниже прошлогоднего (189 550 рублей). Отдых без перелета обойдется в 117 050 рублей. Туристы выбирают Нячанг (51 % продаж), Камрань (21,5 %), Фантьет (10,5 %), Дананг (9,3 %) и Фукуок (7,8 %).

При снижении общих трат путешественники стали чаще выбирать отели «5 звезд» – их доля выросла до 62,8 %, а доли «4 звезд» и «3 звезд» уменьшились. Соответственно меняется и питание: завтраки теперь берут 52,5 % туристов, а «все включено» – только 11,8 %.

Экономия в Таиланде

Средний чек десятидневного тура с перелетом снизился на 4,9 % – до 163 900 рублей (год назад было 172 350). Отдых без перелета обойдется в 74 850 рублей.

Популярные курорты: Пхукет (39,8 % продаж), Паттайя (34,1 %), провинция Пханг-Нга (8,4 %), Бангкок (5,9 %) и Самуи (5,9 %). Главное изменение – выбор отелей. Туристы переключились на более бюджетные варианты: доля «трех звезд» выросла до 42,9 %. Каждый восьмой турист (13,2 %) экономит даже на питании, выбирая туры без еды.

Китай остается доступным

Девятидневный тур в Китай с перелетом в мае стоит в среднем 166 000 рублей – на 11,9 % ниже, чем год назад (188 400 рублей). Отдых без перелета подешевел еще заметнее: 56 700 рублей (на 42,5 %).

Год назад почти все туристы (97,5 %) ехали на Хайнань. Сейчас доля острова упала до 32,6 %. Резко выросли доли Пекина и Шанхая – в мае 2026 они почти сравнялись с Хайнанем. Туристы все чаще выбирают экскурсионные поездки.

В связи с изменением географии меняется и выбор отелей: доля пятизвездочных снизилась, а доли четырех- и трехзвездочных выросли. Соответственно корректируется и питание: завтраки теперь включены только в 65,1 % туров (год назад было 93,6 %).