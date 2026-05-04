В туротрасли объяснили, когда не стоит ехать в Китай

В Китае действительно сильно развит внутренний туризм, чтобы путешествовать с комфортом, нужно знать даты, когда точно не стоит ехать в Поднебесную, не скупиться на опытного гида и заручиться поддержкой грамотного турагента. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Россияне оказались шокированы количеством китайцев в Китае во время российских майских праздников, соответствующие ролики распространяются в соцсетях. Соотечественники не учли, что в КНР очень развит внутренний туризм, и вынуждены толпиться в километровых очередях, чтобы пробиться на любую знаковую локацию. Арутюнов пояснил, когда точно не стоит ехать в Китай.

«Конечно, надо знать, когда и куда ехать. Не дай бог оказаться в Китае во время китайского Нового года. Вам покажется, что китайцев там гораздо больше, чем на самом деле. На обычный Новый год я там был, и мы стояли в очереди в Макао, чтобы перейти улицу. Но отмечу, что на туристических объектах очень быстро организуют всю эту бесконечную череду народа. Но мы своим особо требовательным клиентам заказываем так называемые пассы, обеспечивающие скоростной проход за дополнительные $100–150. Кроме того, избежать толп помогают гиды, которые знают интересные локации, где можно, например, сфотографироваться при гораздо меньшем наплыве людей», — сказал Арутюнов.

Собеседник НСН указал на важность выбора грамотного турагента.

«Надо найти грамотного турагента, который не будет врать. Это поможет сэкономить время и избежать множества проблем. Особенно это важно при поездке в такие страны, где есть куча мелочей: например, в Китае, помимо толкучки, это проблемы с едой, которая не всегда нравится русским туристам, нюансы с отелями, где некоторые номера не в самом лучшем состоянии, у китайцев свои представления о чистоте», — подчеркнул эксперт.

В заключение Арутюнов обратил внимание на то, что в Китае не слишком любят иностранных туристов, хотя к россиянам относятся благосклонно.

«В Китае очень развит внутренний туризм, кроме того, они с большой неохотой привечают иностранцев, потому что с иностранцами много возни: китайские туристы привыкли к определенному уровню сервиса, а для иностранцев надо готовить особую еду, есть определенные требования к языку, потому что китайцы очень мало говорят на иностранных языках, есть нюансы с заселением и выселением. Международные сети отелей охотнее идут на контакт, а в обычных китайских отелях, которых большинство, иностранцам не очень просто получить номера, тем более в пиковые периоды. Хотя русские имеют приоритет перед другими иностранцами, потому что китайцы исторически очень хорошо относятся к России. Во время экскурсионных туров мы также закладываем дополнительное время на пробки, потому что в больших городах в Китае пробки бывают не хуже московских, даже больше», — подытожил он.

