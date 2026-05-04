Flightradar24 предупредил о возможных задержках рейсов в Дубай и Шарджу

Flightradar24 предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов в Дубай и Шарджу. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях сервиса вечером 4 мая.

«Рейсы, направляющиеся в Дубай и Шарджу, в настоящее время задерживаются. Поступают сообщения о продолжающейся активности противовоздушной обороны», – говорится в уведомлении.

Несколько самолетов, следовавших в ОАЭ, перенаправлены в Маскат. Тем не менее, судя по онлайн-табло аэропортов Дубая и Шарджи, большинство рейсов отправляются и прибывают по расписанию.

В течение дня правительство Дубая несколько раз предупреждало местных жителей и туристов об угрозе ракетной опасности. Позже минобороны ОАЭ сообщило, что со стороны Ирана было выпущено четыре снаряда. Три из них были перехвачены силами противовоздушной обороны над территориальными водами, а четвертая упала в море.

Параллельно стало известно об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий терминал в Фуджейре. В результате на территории промзоны возник пожар, в данный момент ведется работа по локализации возгорания.

Наконец, власти Абу-Даби также объявили о ракетной опасности и попросили жителей и туристов не выходить на улицу и ждать дальнейших указаний экстренных служб.