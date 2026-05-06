Блогерша рассказала, как относятся к россиянам в турецкой глубинке

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в турецкой глубинке и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации приехала в не популярный у туристов город Эскишехир и зашла там в магазин с фруктами. Продавец поинтересовался, из какой страны приехала покупательница. Когда она ответила, что из России, турок заявил, что ему бы хотелось, чтобы ее соотечественники чаще навещали его родной город, а не только Анталию и Стамбул.

«Вы хорошие люди, открытые, вам тут точно будут рады», — заверил он.

Россиянка рассказала новому знакомому о местах, которые она успела посетить в Эскишехире, и тот в ответ обрадовался и настойчиво предложил ей взять любые фрукты в его лавке бесплатно.

«Я уже не раз общалась с турками, которым ничего от меня было не нужно. И женщины, и мужчины всегда были очень вежливы и радушны. Многие из них открыто радовались, когда я говорила, что приехала из России. А главное — я всегда чувствовала, что ко мне относятся тепло», — призналась Коновалова.

