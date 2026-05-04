Туроператоры сравнили цены летних путешествий в Таиланд, Китай и Вьетнам

Основной ценовой конкурент Таиланда сейчас — это Китай за счет китайских лоукостеров, Вьетнам обойдется российским туристам дороже, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Российский турпоток в Таиланд снижается второй месяц подряд: в апреле страна недосчиталась более 11% туристов из РФ. Однако туроператоры не считают это долгосрочным трендом и ожидают восстановления спроса уже в летнем сезоне 2026 года, сообщает АТОР. Арзуманов назвал главных конкурентов Таиланда.

«Если смотреть по фактическим предложениям, основной ценовой конкурент Таиланда сейчас — это Китай за счет китайских лоукостеров. И прежде всего — это Хайнань. По летним датам цены примерное такие: Китай - от 119–125 тыс. рублей за тур, Таиланд — от 140–143 тыс. рублей, Вьетнам — от 169–185 тыс. рублей. Это девять ночей на двоих. То есть разница между Таиландом и Китаем составляет порядка 15–25 тыс. рублей на двоих, а Вьетнам, наоборот, заметно дороже Таиланда. Поэтому говорить, что Вьетнам «забирает» туристов за счет цены, я бы не стал. При этом конкуренция идет не только внутри Азии. Летом основной конкурент всех пляжных направлений — это Турция. За счет объемной перевозки и ценовой политики она остается направлением номер один и продолжает забирать значительную часть массового спроса. Нельзя списывать и со счетов круглогодичный Египет», — рассказал он.

По его словам, Китай набирает особую популярность в 2026 году.

«Что предпочтительнее летом — Таиланд или Вьетнам? По нашей компании Таиланд продается стабильно, без признаков снижения, его объем сопоставим с Вьетнамом, при этом основной прирост в Азии сейчас формирует Китай. Реальный средний чек будет выше, так как туристы выбирают более качественные отели и удобные перелеты, особенно на дальних направлениях, поэтому по нашей компании в среднем цена будет следующей: Китай — от 85 тыс. рублей на человека, Таиланд — от 87 тыс. рублей на человека, Вьетнам — от 100 тыс. рублей на человека», — предупредил собеседник НСН.

