Куда рванули туристы из России в мае 2026

Майский спрос на зарубежные поездки у россиян перекроился: Турция потеряла почти 8% доли, Египет подрос, а Вьетнам совершил рывок с седьмого места на третье. Из‑за выпадения некоторых популярных стран из продаж, путешественники активнее бронируют Китай, Мальдивы и даже Белоруссию, которая впервые вошла в топ‑10.

В мае 2026 года российские туристы заметно сместили предпочтения в пользу одних зарубежных направлений и охладели к другим. Причиной стало исчезновение с рынка нескольких популярных стран, что не привело к обвалу спроса на выездной туризм, но серьёзно изменило рейтинг, сообщают эксперты АТОР.

Турция удерживает первое место по числу оформленных путёвок. На неё по-прежнему приходится больше трети всех проданных туров. Однако если в мае прошлого года доля страны составляла 46,8% в общем объёме, то теперь опустилась до 38,9%. Причина не в потере интереса, а в том, что другие государства стали пользоваться большей популярностью.

Египет уверенно занимает вторую строчку. Его доля в общих продажах выросла с 20,7% до 26,1% за год. Если же смотреть только на зарубежные направления, показатель поднялся с 27,3% до 29,6%.

Самый стремительный рывок совершил Вьетнам. Год назад он был на седьмом месте с долей 2,9% в общем объёме, а теперь взлетел на третью строчку с показателем 9,6%. Среди зарубежных поездок его доля увеличилась с 3,8% до 10,9%.

Доля внутреннего туризма, напротив, сократилась — с 11,3% до 9%. У Таиланда картина смешанная: в общих продажах его доля чуть подросла — с 5,7% до 6,1%, но среди зарубежных направлений снизилась с 7,5% до 6,9%.

Китай стал одним из главных бенефициаров перемен. Его доля в общем объёме увеличилась более чем вдвое: с 2,5% до 5,5%. Среди зарубежных поездок показатель вырос с 3,3% до 6,2%. Благодаря этому Китай поднялся на шестую строчку, обогнав Абхазию, которая откатилась на седьмую позицию.

В десятку также вошли новые игроки. Мальдивы заняли восьмое место с долей 1,8%, а Индонезия замкнула девятку. Рост спроса на эти направления эксперты связывают с увеличением популярности пакетных туров с перелётом.

Отдельно отмечается всплеск интереса к коротким поездкам в соседние безвизовые страны. Впервые за всю историю наблюдений в топ-10 майских направлений попала Белоруссия.

