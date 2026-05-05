Россиянам рассказали, когда станут доступными туры в ОАЭ

Туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут доступны после того, как в стране будет безопасно находиться. Это должны подтвердить в МИД России, сообщили в Минэкономразвития, пишет ТАСС.

"Все подобные ограничения снимаются сначала решением МИДа России. После этого мы сможем выпустить разрешение для туроператоров на продажу туров", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Между тем 20 апреля в Росавиации сняли ограничения на продажи билетов на рейсы в ОАЭ, разрешили полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что выпадение ОАЭ из продаж не обрушило рынок майского отдыха. Спрос распределился по другим направлениям. Так, самые популярные зарубежные направления у россиян сегодня - это Египет, Вьетнам и Китай. Отмечается также, что Белоруссия впервые за всю историю мониторинга вошла в десятку самых популярных направлений мая.