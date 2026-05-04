Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на доступность Таиланда

Существенная часть потока туристов из российских регионов в Таиланд шла через Ближний Восток, в том числе на крыльях Air Arabia, конфликт на вокруг Ирана повлиял на доступность Таиланда, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Российский турпоток в Таиланд снижается второй месяц подряд: в апреле страна недосчиталась более 11% туристов из РФ. Однако туроператоры не считают это долгосрочным трендом и ожидают восстановления спроса уже в летнем сезоне 2026 года, сообщает АТОР. Арзуманов отметил, что падение интереса здесь не сыграло роль.