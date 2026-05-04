Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на доступность Таиланда

Без крыльев: Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на доступность Таиланда

Национальная Служба Новостей

Существенная часть потока туристов из российских регионов в Таиланд шла через Ближний Восток, в том числе на крыльях Air Arabia, конфликт на вокруг Ирана повлиял на доступность Таиланда, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Российский турпоток в Таиланд снижается второй месяц подряд: в апреле страна недосчиталась более 11% туристов из РФ. Однако туроператоры не считают это долгосрочным трендом и ожидают восстановления спроса уже в летнем сезоне 2026 года, сообщает АТОР. Арзуманов отметил, что падение интереса здесь не сыграло роль.

«Снижение турпотока в Таиланд сейчас, возможно, обсуждается, но по факту я бы не стал говорить о падении спроса. По нашим продажам мы этого не видим. Азия в целом уже давно стала круглогодичным направлением и показывает стабильную динамику. Почему, скорее всего, возникла такая статистика? Ключевой фактор — авиаперевозка. Существенная часть потока, особенно из регионов, шла через Ближний Восток, в том числе на крыльях Air Arabia. Отсутствие данного игрока действительно повлияло на доступность направления и частично отразилось в статистике. При этом важно учитывать, что часть объемов была перераспределена за счет "Аэрофлота". До 1 июня "Аэрофлот" усилил программы и перенаправлял борта с Ближнего Востока в Азию — в том числе на Таиланд, Вьетнам и Китай», — рассказал он.