Погода в Турции: в Стамбуле ураган, в Анталье снег

В Турции объявили желтый уровень опасности: погода испортилась еще вчера, но возможность неблагоприятных и даже опасных метеоявлений сохраняется.

© tourdom.ru

Накануне на ряд регионов обрушился мощный шторм. Например, в Стамбуле сильный ветер повалил деревья и рекламные вывески, оборвал линии электропередачи; в районе Арнавуткёй опасно раскачивался минарет мечети; было приостановлено паромное сообщение. В горных районах провинции Анталья выпал снег. В юго-восточной части страны одновременно сошлись все стихии: проливной дождь, шквалистый ветер, торнадо и крупный град. Ураган вызвал масштабные повреждения, один человек погиб, более 20 получили ранения. Сильные осадки и порывистый ветер вызвали резкое повышение уровня воды: некоторые реки вышли из берегов.

По данным Главного управления метеорологии страны, вероятность ливней до конца понедельника сохраняется на большей части центральных и западных регионов, включая Стамбул, Мармарис, Даламан, Измир. В Анталье и Мерсине не исключены внезапные паводки и даже «грязевые дожди» из-за пыли, принесенной ветром.

Во вторник, 5 мая, интенсивность осадков ослабнет. На популярных курортах может обойтись вообще без дождей, но будет ветрено – особенно на побережье ночью и утром. Температура воздуха в темное время может опуститься до -1. Завтра днем в Анталье ожидается до +23, в Даламане и Мармарисе – до +22, Аланье – до +18, Стамбуле – до +16.