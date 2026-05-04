Почему затягивание сроков выдачи виз в Японию не отпугнет россиян

Японский визовый центр теперь требует не одно спонсорское письмо на всю семью в рамках поездки, а отдельный документ для каждого туриста, что делает получение визы более сложным с бюрократической стороны, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Ранее АТОР обратилась в визовый центр Японии в Москве в связи с увеличением сроков приема и рассмотрения документов россиян. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе. Мурадян отметил, что ситуация уже близка к решению, а туроператоры готовы к новым трудностям.

«Стандартный срок рассмотрения заявления — пять-семь дней. Для большинства он соблюдается. Проблемы не носят массовый характер. Просто раньше было достаточно одного спонсорского письма на всю семью в рамках поездки, а теперь его необходимо прикреплять к каждому заявлению. Консульский центр уже объяснял, что он действует в рамках регламента, который у них есть. Но эта ситуация уже близка к решению, по крайней мере, к ней готовы туроператоры. По частным заявителям я ничего не могу сказать. Сейчас надо четко соблюдать все требования, которые указаны на сайте консульства. Они просто стали более формальными. Однако такие сообщения не влияют на спрос, динамика роста турпотока в Японию сохраняется», — отметил он.

