Странам ЕС разрешили отключать систему биометрического контроля на границе

Европейская комиссия разрешила сократить биометрический контроль на границах ЕС.

Новая система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) заработала в полную систему 10 апреля, и тут же начались проблемы: в крупных аэропортах образовались многочасовые очереди, пассажиры начали опаздывать на стыковочные рейсы.

Директор европейского подразделения организации Airports Council International (ACI) Оливье Янковец заявил, что в ближайшее время «и, безусловно, в пиковые летние месяцы эта ситуация станет просто неуправляемой». Для многих стран с развитой турсферой это стало реальной угрозой.

Первыми отменили обязательные биометрические проверки в Греции – таким образом там пытаются предотвратить коллапс в небольших островных аэропортах. Следом полную приостановку системы на летний сезон запросили аэропорты Парижа – Шарль-де-Голль и Орли. В Швейцарии, Германии, Португалии, Испании начали просто периодически отключать оборудование, а Италия приступила к тестированию мобильного приложения, позволяющего проходить предварительную регистрацию до прибытия в международные аэропорты.

Свою лепту внесли и авиакомпании: так, 30 апреля Ryanair разослала обращения всем 29 правительствам Шенгенской зоны, заявив, что новая система контроля недоработана, и потребовав отложить ее повсеместное внедрение минимум до сентября.

В итоге 2 мая Еврокомиссия объявила о возможности отключать аппараты по сканированию отпечатков пальцев и распознаванию лиц в периоды пиковой нагрузки. Подчеркивается, что решение не отменяет работу самой базы данных, но обеспечивает «встроенную гибкость», позволяющую пограничным службам при необходимости возвращаться к альтернативному способу – проставлению штампов в паспортах. Предполагается, что послабления будут действовать до 30 сентября 2026 года.

Однако Комиссия намерена еженедельно анализировать данные и может восстановить обязательную биометрическую регистрацию после установки дополнительных киосков и привлечения нового персонала. В долгосрочной перспективе Брюссель будет настаивать на том, чтобы страны-участницы ускорили внедрение цифровой шенгенской визы и Европейской системы авторизации и информирования о поездках (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), запуск которой запланирован на октябрь 2026 года.