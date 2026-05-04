Туристам предлагают улететь в Хургаду за 4 тысячи рублей

В мае предлагаются невероятно дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Хургаду – чуть более 4 тыс. за билет с десятикилограммовым багажом. Но решение нужно принимать стремительно: чартер авиакомпании AlMasria отправляется 5 мая в 23:20. И, конечно, нужно иметь в виду, что дорога обратно будет стоить значительно дороже: например, на 12 мая из Хургады в Питер можно найти билеты за 19 тыс. руб. без багажа на рейсах AJet и за 30 тыс. руб. на Pegasus. Но в первом случае добираться придется сутки, во втором – 8 часов. Предусмотрена пересадка в Стамбуле.

Можно дешево улететь из Питера в Хургаду и после праздников. Например, 11 мая билеты на рейсы AJet со стыковкой в стамбульском аэропорту стоят 7 тыс. руб. (10 тыс. руб. с багажом). Большое время в пути – 24 часа 20 минут – отчасти компенсируется возможностью полдня потратить на прогулки по турецкому мегаполису.

Кстати, если возвращаться в Санкт-Петербург 17 мая, то за билет на чартер Red Sea Airlines заплатите 13 тыс. руб., включая 20 кг багажа. В этом случае общие расходы на перевозку составят 20 тыс. руб.

Из Москвы варианты перелетов в Хургаду не такие интересные, но сэкономить тоже можно. Так, 11 мая предлагают отправиться на курорт за 10 тыс. руб. (плюс багаж) на чартерном рейсе Air Cairo. Однако на обратную дорогу таких предложений нет и билеты round trip обойдутся в лучшем случае в 30 тыс. руб.

