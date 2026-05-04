У берегов Омана вода стала красной

Прибрежная акватория на юго-западе Омана окрасилась в красноватый оттенок после массового выброса на мелководье погибших мелких ракообразных. Кадры с необычным явлением быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

© tourdom.ru

Очевидцы сообщают, что в районе города Мирбат береговая линия оказалась усыпана крилем, из-за чего создается визуальный эффект «покрасневшего» моря.

Как пишет издание Muscat Daily, к ликвидации последствий уже приступили специалисты управления по охране дикой природы и водных ресурсов, а также представители муниципалитета. Власти проводят очистку побережья, чтобы исключить возможные санитарные риски и минимизировать ущерб экосистеме, одновременно восстанавливая привлекательность пляжей для местных жителей и туристов.

В министерстве сельского хозяйства Омана уточнили, что предварительные данные указывают на естественные причины произошедшего. По оценкам специалистов, гибель криля и молодых креветок могла быть вызвана резкими изменениями температуры воды, снижением концентрации кислорода или воздействием сильных течений, к которым эти организмы особенно чувствительны.

При этом подчеркивается, аналогичных случаев среди других морских обитателей в данном районе не зафиксировано.