Китайские авиакомпании увеличат число рейсов из России в КНР

В 2026 году объем авиасообщения между Россией и Китаем, который уже превысил допандемийные показатели, еще больше вырастет. По словам председателя совета директоров China Travel, генерального директора TS tours Сергея Назарова, новые рейсы и дополнительные частоты «абсолютно точно появятся», однако расширение будет происходить скорее за счет увеличения интенсивности полетов, а не открытия большого числа новых направлений.

При этом динамику рынка во многом определяют китайские авиакомпании: они выполняют больше рейсов и быстрее наращивают присутствие. В частности, China Eastern Airlines рассматривает запуск новых маршрутов, включая перелеты из Сочи в Шанхай и Пекин, а также расширение полетной программы из Владивостока в города КНР. «Это свидетельствует о растущем интересе к региональным перевозкам, а не только к московскому авиаузлу», – отмечает один из собеседников редакции. В отличие от российских авиакомпаний у китайских конкурентов руки развязаны – у них нет никаких санкционных ограничений.

Из отечественных перевозчиков ключевую роль сохраняет «Аэрофлот». Авиакомпания уже нарастила частоты на направлениях Москва – Пекин и Москва – Гуанчжоу, приблизив их к ежедневным, а также остается единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы из Москвы в Санью – главный пляжный курорт Китая. При этом, по словам наших собеседников, вряд ли в этот город в обозримой перспективе будет летать кто-нибудь кроме «Аэрофлота»: «Очень хорошее место, сомнительно, что нацперевзчик его кому-нибудь уступит». На Хайнань из Москвы можно также добраться прямым рейсом Hainan Airlines, но до Хайкоу, расположенном на севере острова. Для туристов это менее удобный вариант: трансфер на поезде до курортной зоны Саньи занимает 3 часа.

Добавим, что основной драйвер увеличения объема авиаперевозок – рост туристического спроса: Китай закрепляется в числе наиболее востребованных зарубежных направлений. В частности, по данным туроператора PAC Group, прирост турпотока за год составил 43% при изначально высокой базе.

