Российских туристов в Китае наградили за спасение утопающего

В китайской провинции Хайнань двое российских отдыхающих стали лауреатами премии «Лучший турист – 2026». Об этом проинформировали в управлении по развитию туризма города Санья.

Россияне Павел и Александр получили признание за спасение утопающего. Запись инцидента, сделанная очевидцами, быстро распространилась в местных социальных сетях и вызвала широкий отклик пользователей. Один из награжденных туристов рассказал, что помощь человеку в опасности является естественным поступком.

В администрации Саньи подчеркнули, что намерены и дальше поддерживать подобные инициативы, поощряя действия, способствующие формированию благоприятной атмосферы для отдыхающих. Власти курорта также заявили о планах по дальнейшему развитию туристической инфраструктуры, повышению уровня сервиса и обеспечению безопасности гостей.

Ранее представители туристической отрасли региона сообщали о намерении принять до 700 тыс. туристов из России в 2026 году. Для достижения этих показателей ведутся переговоры с авиакомпаниями о расширении полетных программ, включая запуск новых маршрутов и увеличение частоты рейсов.