«Ждем»: туристы продолжают биться за возвраты денег от Air Arabia

Туристы продолжают жаловаться на затяжные возвраты за отмененные рейсы Air Arabia. «Когда уже будут деньги возвращать? Два месяца прошло и никаких результатов», – с таким вопросом обратился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

© tourdom.ru

Судя по комментариям пассажиров, проблема продолжает носить массовый характер. Многие отмечают, что процесс возврата сопровождается путаницей и отсутствием четких сроков.

«26 дней прошло у меня уже, деньги так и не пришли. В вотсапе* агенты говорят, что все вернули, разбирайтесь с банком. Уже не знаю, что делать», – делится один из туристов.

Другие сталкиваются с техническими сбоями.

«Мне первый чек на возврат прислали на половину суммы. Оказалось, оформлял его бот и сделал ошибочно – только на одного пассажира», — рассказывает пассажирка.

Некоторым удается добиться результата, но только после дополнительных действий.

«Заполнила заявление и отправила напрямую в «Коннект-Про» (компания-посредник. – Ред.), указала полную сумму. И вот сегодня зачислили деньги», – пишет туристка, уточняя, что до этого получала противоречивые ответы.

При этом часть клиентов по-прежнему не видит прогресса.

«С середины марта пишу, звоню, в чаты им пишу… Это рандом», – резюмирует один из пользователей.

Как отмечают участники обсуждений, особенно часто задержки возникают при возвратах на карты «Мир» – средства в этом случае проходят через компанию «Коннект-Про».

«Пишу им – ответ один: “Ожидайте, заявка в работе, приносим извинения”», – жалуется турист.

В отдельных случаях деньги сначала зачисляются в виде ваучеров, и лишь после дополнительных обращений удается добиться возврата на карту.

«В итоге деньги пришли, но почти через месяц», – делится опытом один из пассажиров.

Попытки ускорить процесс через банки, как писал TourDom.ru, также не всегда дают результат. Некоторые туристы оформляют чарджбэк, однако сталкиваются с ограничениями по срокам или отсутствием подтверждений перевода.

По словам туристов, поездка в московский офис представительства иногда помогает, но гарантии не дает.

«По одному бронированию деньги вернули через 15 дней, по второму пошел уже второй месяц», – отмечает один из туристов.

Ситуация осложняется тем, что Air Arabia вновь продлила отмену рейсов между Россией и ОАЭ – теперь до 31 мая включительно. Ранее перевозчик рассчитывал возобновить полеты во второй половине месяца.

Напомним, что пассажирам предлагают либо изменить дату вылета, либо оформить полный возврат – деньгами или ваучером. При этом в авиакомпании предупреждают: из-за высокой нагрузки обработка заявок может занимать больше времени, чем обычно.

На практике это означает, что туристы, чьи поездки сорвались, не только вынуждены менять планы, но и месяцами ждать возврата средств — зачастую без ясных сроков и понимания, на каком этапе находится их заявка.

«У меня и отпуск сорвался, и деньги за отели частично потеряла, и тут жду за билет возврат – непонятно, когда вернут», – расстраивается туристка.

Ранее мы написали, что Air Arabia не полетит в Россию раньше лета.

________________________

* Мессенджер Whats App принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России