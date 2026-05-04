Стало известно, сколько стоит пройти путь монаха Шаолиня

Пройти путь монаха Шаолиня стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Как пишет Baza, россияне едут в школы кунг-фу, чтобы их били палками и не давали есть.

За эту сумму приехавших будут обучать в школах, которые основали монахи. Как рассказала одна из учениц, для этого нужно подать заявку на сайте и приехать в Китай.

Приехавшие просыпаются в пять утра, завтракают и весь день тренируются. Суммарно тренировки занимают шесть часов в день, свободного времени — около двух часов. Студентка подобной школы рассказала, что это очень тяжело физически и морально, а в первую неделю хочется уехать.

При этом некоторые студенты проводят там годы. В среднем поездка длится от одной до четырех недель. Учеба в школе с проживанием и питанием обходится в 50–70 долларов в сутки, плюс около 40 тысяч рублей на билеты, уточняется в публикации.

