Собиравшимся в Турцию и Египет туристам пришлось корректировать планы

Жители Поволжья, собиравшиеся сегодня отправиться из Самары на морские курорты Турции и Египта, вынуждены корректировать планы: из-за ночного «ковра» произошли существенные изменения в расписании полетов.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе Курумоча ввели накануне в 23:40 и отменили только в 06:06. В итоге рейс ХС-9525 авиакомпании Corendon отложили на 10 часов: вместо 03:05 он вылетит только в 13:00. Более чем на 8 часов – с 02:50 до 11:00 сдвинут U6-1869 «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейх.

Серьезные отклонения от графика есть и на других направлениях. 9,5 часа придется ждать отправления пассажирам WZ-1308 Red Wings в Минск. На 12 часов отложен DP-6582 авиакомпании «Победа» в Москву.

Другой рейс этого перевозчика – DP-332 опаздывает на 13 часов: он должен был улететь в Сочи еще в 19:00 воскресенья, но взлетел только полчаса назад.

Другие задержки в аэропорту Самары не превышают 4 часов.