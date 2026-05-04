Эксперты назвали города мира, подешевевшие для путешествий в мае

Российским туристам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира — в их числе оказались Токио (Япония) и Сеул (Южная Корея). Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что жилье в указанных городах стало стоить меньше в сравнении с апрелем. В Токио средняя цена ночи в последний месяц весны составит 17,2 тысячи рублей (снижение на 26 процентов). В Сеуле же размещение на сутки обойдется в 13,6 тысячи рублей (снижение на 25 процентов).

«Такое заметное удешевление легко объяснимо: в апреле в этих азиатских странах проходит знаменитый сезон цветения сакуры, который традиционно привлекает толпы путешественников. К маю период цветения завершается, ажиотажный спрос падает, и владельцам гостиниц приходится снижать цены», — объяснили эксперты.

Замкнула тройку лидеров подешевевших иностранных направлений китайская Санья — ночь на острове будет стоить россиянам всего 9 тысяч рублей (ниже на 21 процент). Также в списке оказались вьетнамский Нячанг (4,2 тысячи рублей) и тайский Пхукет (8 тысяч рублей).

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно 6,8 тысячи рублей.