Эстонцы покупают туры к границе с Россией ради Дня Победы

Жители Эстонии скупают туры к российской границе, чтобы наблюдать празднование Дня Победы в Ивангороде.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, турфирмы организуют поездки в Нарву с возможностью посмотреть концерт с набережной и посетить памятные места.

Отмечается, что спрос на такие туры высокий, заявки поступают также от жителей Латвии.

Организаторы объясняют интерес тем, что для части населения праздник сохраняет значение, несмотря на официальный статус Дня Европы в Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что страна не пропустит самолёт премьера Словакии Роберта Фицо на парад Победы в Москве.

Словацкий депутат Любош Блага заявлял, что запрет на пролёт Фицо через воздушное пространство стран Балтии является враждебным сигналом.