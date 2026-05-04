Семь зарубежных направлений, которые обойдутся дешевле Сочи

В последнее время все чаще звучат жалобы на отдых на российском черноморском побережье. Стоимость поездок растет заметно быстрее, чем качество сервиса. Достойных отелей с адекватным соотношением цены и уровня комфорта немного, а все хорошие и недорогие варианты раскупают за полгода до сезона. Цены на скромные гостиницы в Сочи уже сравнимы с зарубежными курортами, однако ожидания от комфорта оправдываются далеко не всегда, передает «ФедералПресс».

«Если сравнить траты на отдых в Сочи, Крыму и других российских курортах с зарубежными поездками, становится очевидным: за те же деньги, а иногда и дешевле можно получить гораздо более высокий уровень сервиса, инфраструктуры и ярких впечатлений. Ниже представлены направления, большинство из которых проверены на личном опыте», – рассказала Елена, автор дзен-канала «Лайк Тревел Путешествия».

Таиланд

Таиланд – неизменный лидер доступного пляжного отдыха. В последние годы он немного уступает по ценам некоторым другим азиатским странам, но все равно остается очень выгодным вариантом.

На Пхукете, одном из самых популярных курортов, при правильном выборе сезона можно поймать отличные цены. Здесь легко устроить идеальный отпуск: море, экскурсии по островам, массажи, ночные рынки и вкусная еда.

Огромный выбор отелей и развитая инфраструктура позволяют подобрать вариант под любой бюджет.

Вьетнам

Вьетнам давно считается одним из самых экономичных направлений Азии, и это действительно так. Соотношение цены и качества здесь приятно удивляет.

Остров Фукуок, куда уже есть прямые рейсы, оказался доступнее Таиланда. Пляжи радуют мягким песком, чистой водой и потрясающими закатами. Даже хорошие отели порой стоят меньше скромных гостиниц на российских курортах. Местная кухня – свежие морепродукты, фрукты, супы – вкусна и недорога.

Минус: направление подходит только для ленивого отдыха, так как активностей и экскурсий здесь меньше, чем на том же Пхукете.

Китай

Китай – лидер списка, покоряющий с первого взгляда. Помимо мегаполисов у страны есть отличные морские курорты.

Остров Хайнань и город Санья осенью радуют современными отелями, чистыми пляжами, ухоженными территориями и внимательным сервисом. Климат максимально комфортный, все безопасно и понятно даже для пожилых туристов. Можно также рассмотреть Шэньчжэнь и Гонконг, где жарко и можно купаться.

В Гуанчжоу стоит выбирать отели с бассейном на крыше – с пляжами там сложнее. Цены часто ниже российских курортных: за стоимость обычного номера в Сочи здесь можно жить в хорошем отеле с видом на море и бассейном. Языкового барьера почти нет – помогает переводчик, а на Хайнане многое адаптировано для россиян.

Узбекистан

Узбекистан – это уже не про море, а про атмосферу, культуру и гастрономию. Если хватает 5–6 дней спокойного отдыха, можно взять хороший отель с бассейном в Ташкенте, а затем отправиться в активное самостоятельное путешествие. Самарканд, Бухара и Хива выглядят как историческая сказка.

Богатая культура, гостеприимство, вкусная еда – особенно порадуют любители мяса, овощей и фруктов. Цены очень низкие: достойные гостиницы стоят недорого, а плов, самса, шашлык доступны и превосходны.

Главное – люди: туристов здесь принимают тепло и искренне.

Египет

Египет остается одним из самых доступных направлений для отдыха у моря. Ключевой плюс – система «все включено», позволяющая заранее рассчитать бюджет поездки.

Часто такие туры обходятся дешевле, чем отдых на российском юге. Отели предлагают собственные пляжи, бассейны, рестораны и анимацию. За небольшие деньги можно получить полноценный отдых.

Туры на неделю стартуют от 45 000 рублей на человека с перелетом, проживанием и питанием. При самостоятельном бронировании цена также будет невысокой.

Турция

Турция – понятное и удобное направление с традиционно высоким сервисом. Цены выросли, но при грамотном подходе можно найти хорошие варианты, например рассматривая не только Анталью, но и менее популярные курорты.

Стабильно хорошие отели, развитая инфраструктура, удобные перелеты. Если поймать акцию или поехать в межсезонье – отдых будет очень выгодным.

Кыргызстан

Кыргызстан – недооцененное направление. Жемчужина – Иссык-Куль, огромное высокогорное озеро с чистой водой и живописными видами. Летом здесь можно купаться и загорать, а цены значительно ниже, чем на привычных курортах.

Множество баз отдыха и гостевых домов на любой бюджет. Лучше ехать самостоятельно: купить билеты и выбрать отели по своему вкусу. Потрясающая природа, горы, свежий воздух, экскурсии и тишина помогают отдохнуть от суеты.