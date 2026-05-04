Туристы рванули в Китай

Лето 2026 года может стать поворотным моментом для туризма между Хабаровском и китайским приграничьем. Пока на речном вокзале Фуюаня заканчиваются последние приготовления, местный бизнес готовится к настоящему буму и выстраивает новые логистические цепочки.

«В предстоящем летнем сезоне количество российских туристов увеличится в два с половиной раза (рост на 150 %) относительно прошлогодних показателей. Ключевым драйвером такого интереса стал удобный безвизовый режим. Даже до официального старта работы пограничного перехода российские туроператоры проявляли повышенную активность, оперативно формируя уникальные экскурсионные предложения в тесном контакте с китайскими коллегами», – сообщил в эфире Хэйлунцзянского телевидения Цуй Сяофэн, представитель туристического агентства «Цзиньту».

По словам эксперта, весь туристический сектор Фуюаня находится в состоянии высокой боевой готовности. Гостиничный фонд, транспортная инфраструктура и сервисное обслуживание полностью адаптированы под запросы россиян. Китайские партнеры уже получили множество подтвержденных заявок от туристических групп и сейчас ждут только старта навигации.

Параллельно с коммерческой активностью кипит работа и на самом пункте пропуска через Амур. Как сообщают источники Хэйлунцзянского телевидения, инфраструктура объекта проходит финальную стадию подготовки к летнему сезону. Пограничные службы проводят комплексную проверку – от настройки технического оборудования до обновления навигационных табличек. Особое внимание уделяется качеству обслуживания: персонал отрабатывает алгоритмы действий на регулярных учениях, чтобы исключить заторы и обеспечить максимально быстрый и комфортный контроль для всех прибывающих из Хабаровска. По плану речное сообщение по Амуру традиционно возобновится в первых числах мая.

Однако главный вызов для Фуюаня сейчас заключается не столько в маркетинге, сколько в способности инфраструктуры «переварить» столь резкий рост пассажиропотока без очередей и бюрократических заминок. Если китайским службам удастся организовать процесс гладко, этот регион станет главным хабом для «челночного» туризма на Дальнем Востоке.