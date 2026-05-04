Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию не состоялся

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом газете «Известия» заявил малайзийский посол в Москве Чеонг Лун Лай.

По его словам, запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, в том числе проблем с авиационным топливом, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.

Дипломат пояснил, что на политическом уровне решение о полетах уже принято, и сейчас авиакомпании ведут переговоры сугубо коммерческого характера. По словам посла, пока рейсы будет выполнять только российский авиаперевозчик Red Wings, хотя впоследствии к перелетам могут подключиться и авиакомпании Малайзии.

17 января министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что прямые авиарейсы из РФ в Малайзию планируют запустить в текущем году.

В мае 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим провели встречу, в ходе которой обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя государствами.

Ранее авиакомпания Emirates возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай.