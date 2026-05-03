Туристам, едущим в Абхазию с детьми, предъявили разные требования

Туристы, собирающиеся в Абхазию с детьми младше 14 лет, сталкиваются с проблемой покупки билетов:

«РЖД не продает места по свидетельству о рождении – только по загранпаспорту. Как же так? Пересекать границу по свидетельству можно, а билет на поезд купить нельзя», – обратилась в редакцию «ТурДома» одна из путешественниц.

Ситуация действительно неоднозначная: те, кто попадает в соседнюю страну через автомобильный и пешеходный пункты пропуска, обходятся без загранника:

«Даже объявление, которое висело на КПП о его обязательном наличии для ребенка, уже сняли», – рассказывают туристы.

Но на железной дороге правила иные:

«20 апреля пересекали границу на поезде с детьми. Пограничник сказал, что младше 14 лет пускают только по загранпаспорту».

В службе поддержки РЖД корреспонденту TourDom.ru пояснили, что оперируют федеральным законом № 257 от 23 июля 2025 года, согласно которому с 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключено из перечня документов, позволяющих россиянам до 14 лет выезжать в другие страны, включая Абхазию. Документов, отменяющих или изменяющих эту норму, не поступало.

Отметим, после того как новые правила вступили в силу, около 10% россиян с детьми, выбравших для путешествия эту страну, отказались от туров. Часть из них просто не захотела тратить время на оформление паспорта для ребенка.

А в начале апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что «Владимир Владимирович Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026–2027 годы возможность въезда для детей из России по свидетельству о рождении». Однако никаких нормативных актов, закрепляющих это юридически, пока не опубликовано.