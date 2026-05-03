Одиноким туристкам в Индии обещают маршалов для прогулок по Гималаям

В Индии решили повысить турпоток за счет одиноких женщин: в штате Химачал-Прадеш собираются запустить программу, которая должна сделать для них более безопасными и удобными походы в Гималаи, пишет The Chenab Times.

© tourdom.ru

Власти объявили, что проверят более 2 тыс. отелей по стандартам безопасности: если все условия будут выполнены, объект получит категорию SheStays. Обещают усовершенствовать и базовую инфраструктуру: сделать лучше освещение на маршрутах, поставить камеры в ключевых туристических точках и установить тревожные кнопки во всех зарегистрированных местах проживания. А еще разработать специальное приложение с кнопкой SOS, которое позволит в экстренной ситуации сразу связаться с полицией и службами помощи.

Наконец, специально для соло-путешественниц подготовят около 500 маршалов. Это особые сотрудницы-инспекторы по безопасности, которые будут сопровождать туристок в горах и помогать в разных ситуациях.

Причина такой заботы в том, что растет число женщин, «покоряющих» Гималаи самостоятельно – их около 18% от всех туристов, и власти хотят увеличить эту долю до 35%, поясняет издание The Times of India. В целом до пандемии в Химачал-Прадеш приезжало примерно 350–470 тыс. иностранных туристов в год, а в 2024 году осталось чуть более 80 тыс. Власти рассчитывают, что улучшение безопасности поможет восстановить этот турпоток.